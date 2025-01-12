Australian Open. Таусон одержала шестую победу подряд, Ламенс впервые выиграла матч в основе “мэйджора”

Результаты матчей первого игрового дня в женской сетке турнира в Австралии
Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Арина Соболенко (-, 1) – Слоан Стивенс (США) 6:3, 6:2
Джессика Боусас Манейро (Испания) – Сонэй Картэл (Великобритания) 6:1, 7:6(5)
Татьяна Мария (Германия) – Бернарда Пера (США) 7:6(3), 6:4
Клара Таусон (Дания) – Линда Носкова (Чехия, 29) 5:7, 6:3, 6:4
Анна Блинкова (-) – Дарья Сэвилл (Австралия, WC) 1:6, 6:4, 7:5
Мирра Андреева (-, 14) – Мария Боузкова (Чехия) 6:3, 6:3
Кристина Букша (Испания) – Клоэ Паке (Франция, WC) 6:2, 6:3
Лейла Фернандес (Канада, 30) – Юлия Стародубцева (Украина) 7:5, 6:4
Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Вероника Эрьявец (Словения, Q) 7:5, 7:6(2)
Паула Бадоса (Испания, 11) – Ван Синьюй (Китай) 6:3, 7:6(5)
Джессика Боусас Манейро впервые играет в основной сетке Australian Open. Следующей соперницей испанки будет действующая чемпионка турнира Арина Соболенко. Для Боусас Манейро это будет первый матч против теннисистки из топ-5. Отметим, что в прошлом году испанка была сильнее Маркеты Вондроушовой (№6) на Уимблдоне.
Клара Таусон продлила свою беспрогрышную серию после титула на турнире WTA 250 в Окленде неделю назад. За место в третьем круге датчанка поспорит с Татьяной Марией, которую обыграла в прошлом сезоне в первом круге Ролан Гаррос. В 2023 году немецкая теннисистка победила Таусон на хардовом турнире WTA 250 в Варшаве.
Сюзан Ламенс одержала победу в своём дебютном матче в основной сетке турнира Grand Slam.
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram
Фото: Getty Images.
btu.org.ua