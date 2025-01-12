Australian Open. Таусон одержала шестую победу подряд, Ламенс впервые выиграла матч в основе “мэйджора”

Результаты матчей первого игрового дня в женской сетке турнира в Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Слоан Стивенс (США) 6:3, 6:2

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Сонэй Картэл (Великобритания) 6:1, 7:6(5)

Татьяна Мария (Германия) – Бернарда Пера (США) 7:6(3), 6:4

Клара Таусон (Дания) – Линда Носкова (Чехия, 29) 5:7, 6:3, 6:4

Анна Блинкова (-) – Дарья Сэвилл (Австралия, WC) 1:6, 6:4, 7:5

Мирра Андреева (-, 14) – Мария Боузкова (Чехия) 6:3, 6:3

Кристина Букша (Испания) – Клоэ Паке (Франция, WC) 6:2, 6:3

Лейла Фернандес (Канада, 30) – Юлия Стародубцева (Украина) 7:5, 6:4

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Вероника Эрьявец (Словения, Q) 7:5, 7:6(2)

Паула Бадоса (Испания, 11) – Ван Синьюй (Китай) 6:3, 7:6(5)

Джессика Боусас Манейро впервые играет в основной сетке Australian Open. Следующей соперницей испанки будет действующая чемпионка турнира Арина Соболенко. Для Боусас Манейро это будет первый матч против теннисистки из топ-5. Отметим, что в прошлом году испанка была сильнее Маркеты Вондроушовой (№6) на Уимблдоне.

Клара Таусон продлила свою беспрогрышную серию после титула на турнире WTA 250 в Окленде неделю назад. За место в третьем круге датчанка поспорит с Татьяной Марией, которую обыграла в прошлом сезоне в первом круге Ролан Гаррос. В 2023 году немецкая теннисистка победила Таусон на хардовом турнире WTA 250 в Варшаве.

Сюзан Ламенс одержала победу в своём дебютном матче в основной сетке турнира Grand Slam.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua