ЛЕ. Тоттенхэм – Карабах 3:0. Даже вдесятером шпоры слишком сильны

“Карабах” старался и создавал, но этого не всегда бывает достаточно

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Начало этого матча было отложено на 35 минут из-за "проблем с тем, чтобы добраться до стадиона". На официальном сайте "шпор" не сообщили, это команда долго будет добираться из-за инцидента в метро, где под поезд попал человек, или болельщики не смогут дойти до стадиона вовремя. Как бы там ни было, а игра началась позже и стоит отметить, что началась она очень интересным образом.

Анге Постекоглу точно всерьез воспринимает "Карабах", ведь стартовый состав на эту игру несильно отличался от классической основы, если речь не об обороне. Подопечные Гурбана Гурбанова получили отличный шанс создать сенсацию на 8-й минуте.

А все из-за ошибки от Раду Дрегушина, который попал под давление со стороны соперника, проиграл ему борьбу и решил сразу пойти на фол последней надежды. Абсолютно глупое решение уже на старте матча, за что он получил красную карточку. Весь матч пришлось играть в меньшинстве и казалось, что вот она основа для вероятной сенсации.

Однако все сложилось немного по-другому. Несмотря на то, что "шпоры" играли в меньшинстве, именно они продолжали держать мяч в своих ногах и диктовать всю игру. Тотальное преимущество воплотилось в быстрый забитый гол: перехват в центре от Соланке и передача на Бреннана Джонсона, который сразу пробил в дальний угол ворот Кохальского. Легкие и непринужденные 1:0.

Почти до конца первого тайма мы не видели азербайджанцев в атаке, лишь под конец они наконец напомнили, что вообще присутствуют на поле, что у них есть количественное преимущество и этим можно пользоваться. Убийственный момент потери Жуниньо, для кого все сделал Джафаркулиев. Правый защитник с фланга выполнил просто идеальный прострел вдоль, где защитники потеряли своих соперников и Жуниньо расстреливал ворота Викарио, но не попал в створ.

Второй тайм начался небольшой активностью со стороны подопечных Курбана Курбанова, однако именно они пропустили гол после стандарта, когда на дальней штанге круглого в ворота отправил Папе Матар Сарр. Вот так, уже 2:0 и это команда все еще в меньшинстве.

У "Карабаха" был идеальный шанс для того, чтобы сократить отставание: неутомимый Джафаркулиев забеганием в штрафную площадку заработал пенальти, но его не смог реализовать Байрамов, который пробил выше ворот. В дальнейшем гости активно бомбардировали штрафную площадь "шпор", вот только пробить Викарио не могли, очень хороший матч в исполнении голкипера "Тоттенхэма".

Зато на 68-й минуте Доминик Соланке отправил в ворота азербайджанских гостей третий гол. Пробивал Сон Хын Мин, отбил перед собой Кохальский, а на добивании первым был именно Доминик, поэтому легкий гол для него. После этого стало четко понятно, что три очка уйдут к лондонцам, третий гол точно снял все вопросы.

Вот так, между командами настолько большая пропасть, что даже играя вдесятером "шпоры" получают комфортную победу с отдельными периодами тотальной доминации. Ребята Гурбанова старались, создавали, но реализация сильно подвела.

Лига Европы, этап лиги, 1-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

"Тоттенхэм" — "Карабах" 3:0

Голы: Джонсон (12), Сарр (53), Соланке (68)

*На 58-й минуте Турал Байрамов нереализовал пенальти (промах)

"Тоттенхэм": Викарио — Грей, Дрегушин, ван де Вен, Дэвис — Сарр, Биссума (Бентанкур, 71), Бергвалл (Удоджи, 12) — Джонсон (Кулусевски, 46), Соланке (Мур, 84), Сон (Вернер, 71)

"Карабах": Кохальский — Де Баррос, Мустафазаде, Хусейнов (Силва, 79), Джафаркулиев — Роман (Л. Андраде, 67), П. Андраде — Байрамов (Аддай, 67), Бензия, Зубир (Янкович, 79) — Жуниньо

Предупреждения: Джафаркулиев (23)

Удаление: Дрегушин (8)

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