Марк Солер выиграл 14-й этап Вуэльты-2025

В субботу, 6 сентября, на Вуэльте Испании-2025 состоялся 14-й этап, который принес победу испанскому гонщику Марку Солеру из команды UAE Team Emirates – XRG. Маршрут пролегал от Авилеса до финиша на подъеме Альто-де-ла-Фаррапона и составил 139,5 километра с набором высоты более 4 тысяч метров. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

С первых километров гонка развивалась напряженно, а решающими стали финальные километры тяжелого подъема. Именно там Солер сумел уйти вперед и первым пересек линию финиша. Вторым этап завершил лидер общего зачета Йонас Вингегор из Team Visma | Lease a Bike, а третьим — напарник победителя, португалец Жоау Алмейда.

Несмотря на второе место, Вингегор сохранил майку лидера генеральной классификации. Его преимущество над Алмейдой после этого этапа составляет 48 секунд. Солер, в свою очередь, поднялся в рейтинге и укрепил позиции в топ-10 общего зачета.

Следующий, 15-й этап Вуэльты пройдет 7 сентября. Велогонщики отправятся из Вегадео в Монфорте-де-Лемос, преодолев 167,8 километра по среднегорному рельефу с набором высоты в 3099 метров.

