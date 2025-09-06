Сантуш отказался уходить из сборной Азербайджана

Главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша после разгромного поражения от Исландии (0:3) открыто призвали покинуть пост. Наставник вступил в перепалку с журналистом, но заявил, что уходить не собирается. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

На пресс-конференции португальца спросили, не пора ли ему вернуться домой. «Есть ли прямой рейс из Исландии в Португалию?» — услышал Сантуш. «Я не знаю», — ответил тренер. На вопрос, думал ли он об отставке, специалист уверенно сказал: «Нет. У меня есть контракт. Почему я должен увольняться? Покажите мне тренера, который сам уходит».

Сантуш подчеркнул, что ответственность за неудачи не может лежать только на нем. «В футболе легко обвинить тренера. Но должны быть наказаны все: и наставник, и футболисты. Надеюсь, в следующих матчах мы с командой выступим лучше», — отметил он.

Следующий поединок Азербайджан проведет против Украины. Игра состоится 9 сентября в 19:00.

