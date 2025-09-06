Connect with us
Сантуш отказался уходить из сборной Азербайджана
Футбол

Перед матчем с Украиной Тренеру Азербайджана предложили уйти в отставку

Главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша после поражения от Исландии призвали уйти в отставку. Он заявил, что не собирается уходить.

Главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша после разгромного поражения от Исландии (0:3) открыто призвали покинуть пост. Наставник вступил в перепалку с журналистом, но заявил, что уходить не собирается. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

На пресс-конференции португальца спросили, не пора ли ему вернуться домой. «Есть ли прямой рейс из Исландии в Португалию?» — услышал Сантуш. «Я не знаю», — ответил тренер. На вопрос, думал ли он об отставке, специалист уверенно сказал: «Нет. У меня есть контракт. Почему я должен увольняться? Покажите мне тренера, который сам уходит».

Сантуш отказался уходить из сборной Азербайджана

Сантуш подчеркнул, что ответственность за неудачи не может лежать только на нем. «В футболе легко обвинить тренера. Но должны быть наказаны все: и наставник, и футболисты. Надеюсь, в следующих матчах мы с командой выступим лучше», — отметил он.

Следующий поединок Азербайджан проведет против Украины. Игра состоится 9 сентября в 19:00.

Напомним, мы также писали обзор матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция: 0:2.

Related Topics
Comments
More in Футбол
aquapolis