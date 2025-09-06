Буряк дал совет Реброву перед игрой с Азербайджаном

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк высказался о предстоящем матче сборной Украины против Азербайджана в отборе на ЧМ-2026. По его словам, команда Сергея Реброва должна внести изменения, чтобы компенсировать утерю сил после встречи с Францией. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«В Азербайджане нас ждет ключевой поединок. Понятно, что игра с Францией отняла у «сине-желтых» много сил. Обычно во втором подряд матче недостаток увеличивается — где-то на 30 процентов», — объяснил Буряк.

Он считает, что тренерскому штабу стоит задуматься о ротации, особенно в линии обороны и полузащиты, которые получили основную нагрузку в предыдущем матче. В то же время эксперт подчеркнул: перемены нужны и в атаке. «Нужно рисковать, усиливать эту линию, потому что в Баку придется обязательно забивать», — добавил он.

