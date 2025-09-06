Семья Зинченко сорвала его переход в «Марсель»

Украинский защитник Александр Зинченко стал игроком «Ноттингем Форест», перейдя из лондонского «Арсенала» на правах аренды до конца сезона. Английский клуб уже официально объявил о подписании 28-летнего футболиста. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Как сообщает источник, прошлым летом в услугах Зинченко был заинтересован французский «Марсель». Но сделка так и не состоялась. Причин оказалось две: клуб из Лиги 1 не смог позволить себе зарплату игрока, а семья футболиста выступила против переезда из Лондона в Марсель.

В составе «Арсенала» в сезоне-2024/25 Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Теперь он будет пытаться помочь «Ноттингем Форест» в борьбе за позиции в АПЛ.

Напомним, мы также писали обзор матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция: 0:2.