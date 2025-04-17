Уоррен пообещал супертяжу бой за титул чемпион мира. Но есть условие

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался о перспективах известного британского супертяжеловеса Фабио Уордли.

«Если Уордли победит Миллера, то он в течение 12 месяцев будет драться за чемпионский титул. После боя он проведет еще несколько поединков – а затем его ждет чемпионский бой. Сейчас очень важный этап в карьере Уордли», – сказал Уоррен.

7 июня на стадионе «Portman Road Football Ground» в Ипсвиче (Англия) состоится вечер бокса. Главным событием станет бой за временный титул WBA в супертяжелом весе – на ринге встретятся британец Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО) и американец Джаррелл Миллер (26–1–2, 22 КО).

sport.ua