Юки Цунода был с восторгом встречен публикой в Токио

Сегодня в Токио в шоуруме Honda Welcome Plaza Юки Цунода впервые появился перед японской публикой уже как гонщик Red Bull Racing, что, разумеется, вызывало повышенный интерес болельщиков, предвкушающих дебют своего любимца на Гран При Японии.

В этом центре выставлено немало разнообразной техники, связанной с историей успеха Honda в авто- и мотоспорте, в том числе машины Lotus и McLaren с двигателями производства японской корпорации, на которых в своё время выступал Айртон Сенна, а также RB16B Макса Ферстаппена и чемпионские мотоциклы Марка Маркеса.

Теперь среди этой впечатляющей коллекции есть и машина VCARB 02, которую Юки пилотировал в этом году. Очевидцы сообщают, что уже в 7 утра возле центра Honda собралось несколько сотен болельщиков, хотя до открытия и до начала продажи билетов оставался ещё час.

В Honda и Red Bull уже успели подготовиться к встрече с публикой – завезли немало сувенирной продукции, в том числе разного рода именного мерча Цуноды, и торговля всем этим шла довольно бойко.

Вокруг царила атмосфера общего воодушевления, и интерес многочисленной публики объясняется ещё и тем, что на встречу с ней, кроме Юки, приехали и другие звёзды японского авто- и мотоспорта разных лет. Например, Такума Сато, Сатору Накаджима и несколько мотогонщиков, выступающих на международном уровне.

Когда перед болельщиками появился Юки Цунода, его встретили настоящей овацией. Он поделился своим позитивным настроем в преддверии домашнего этапа сезона, на котором он впервые будет выступать в качестве напарника Макса Ферстаппена, и заявил, что его не пугает норовистый характер RB21 и трудности процесса адаптации к этой машине.

По словам Юки, когда он пилотировал RB21 на симуляторе, ему не показалось, что укрощать эту машину так уж сложно. Более того, когда он заявил, что настроен бороться за подиумы, хотя сначала надо разобраться с особенностями новой машины, публика уже авансом наградила его бурными аплодисментами.

«Если честно, я никогда не ожидал, что на Гран При Японии буду выступать за Red Bull Racing, – сказал Юки. – Это последний год партнёрства Red Bull и Honda, и возможность участвовать в гонке в Сузуке за рулём машины Red Bull Racing я считаю своего рода судьбоносным знаком.

Всё складывается наилучшим образом, поэтому сегодня я здесь. Конечно, я очень рад, что мне выпала такая возможность, хотя когда я начинаю задумываться, что неожиданно стал гонщиком Red Bull Racing и в этом качестве выйду на старт Гран При Японии, то мне просто не верится. Хочется избежать завышенных ожиданий, но в этой гонке я бы хотел подняться на подиум. При этом я понимаю, что сначала мне придётся непросто.

Моя приоритетная задача такая: прежде всего я должен разобраться с машиной, понять в чём её поведение отличается от VCARB. Если по ходу тренировок я почувствую, что мне комфортно за рулём, то будут и результаты. И если в итоге мне удастся подняться на подиум, то это будет вообще невероятно здорово».

В любом случае, чувствуется, что в Японии воспринимают предстоящий дебют Цуноды в Сузуке в качестве гонщика Red Bull Racing как событие чуть ли не национального значения.

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