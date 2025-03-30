Майами. Лидеры рейтинга Аревало и Павич стали шестой парой в истории, оформившей “Солнечный дубль”

На “Мастерсе” в Майами завершился парный турнир



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (Великобритания, 6) 7:6(3), 6:3

Марсело Аревало и Мате Павич стали шестой парой в истории, кому удалось сделать “Солнечный дубль” (выиграть подряд “Мастерсы” в Индиан-Уэллс и Майами) и первыми с 2016 года после французского тандема Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер.

Путь к титулу:

R1: Рафаэль Матос/Марсело Мело (Бразилия) 6:4, 6:2

R2: Мэттью Эбден/Джон Пирс (Австралия) 6:4, 3:6, 10-7

QF: Максимо Гонсалес/Андрес Молтени (Аргентина, 7) 4:6, 7:5, 10-8

SF: Никола Мектич/Майкл Венус (Хорватия/Новая Зеландия, 5) 2:6, 7:6(4), 10-5

FR: Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (Великобритания, 6) 7:6(3), 6:3

Аревало и Павич за год совместных выступлений выиграли шестой титул, среди которых три “Мастерса” и Ролан Гаррос-2024.

Для 31-летнего Мате Павича это в общей сложности 41-й парный титул и он является лидером среди действующих теннисистов (на счету идущего вторым бразильца Марсело Мело – 39 титулов).

34-летний Марсело Аревало завоевал свой 14-й чемпионский титул АТР.

Титул в Майами принес Павичу и Аревало 457 150 долларов США призовых (на пару) и по 1000 рейтинговых очков. Они продолжают возглавлять мировой парный рейтинг.

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