Примера. Барселона – Жирона 4:1. Каталонское дерби за хозяевами

29-й тур Примеры
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" – "Жирона" 4:1
Голы: Крейчи, 43 (авт.), Левандовски, 61, 77, Торрес, 86 – Данжума, 53
"Барселона": Щенсны – Мартин, Араухо, Мартинес (Кубарси, 81), Кунде – Гави (де Йонг, 66), Э. Гарсия (Бальде, 81), Педри (Торре, 87) – Ямаль, Левандовски, Ф. Лопес (Торрес, 66).
"Жирона": Гассанига – Франсес, Крейчи, Блинд – А. Мартинес (Миссехой, 80), Эррера, Асприлья (Порту, 59), Артур (Солис Ромео, 71), Гутьеррес – Цыганков (Стуани, 71), Данжума.
Предупреждение: Эррера, 43.