ВИДЕО. Три минуты. Ломаченко и Камбосос провели дуэль взглядов

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Утром 12 мая в австралийском Перте на RAC Arena пройдет шоу с участием украинского боксера.

В главном событии на ринг выйдут украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).

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На кону в поединке стоят титулы чемпиона мира по версиям IBF (временный) и IBO (пояс защищает Камбосос) в легком весе.

9 мая проходит прес-конференция бойцов. Ломаченко и Камбосос провели дуэль взглядов.

Боксеры стояли друг напротив друга на протяжении чуть больше трех минут.

ВИДЕО. Три минуты не моргая. Ломаченко и Камбосос провели дуэль взглядов

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