Олимпиакос – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 09.05.2024

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Гости должны совершить маленькое чудо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций, 1/2 финала
Второй матч (результат первого поединка 4:2)
9 мая, 22:00. "Стадион Георгиос Караикакис" (Пирей)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
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Трансляція матчу Олімпіакос — Астон Вілла Смотреть трансляцию
Содержание
Греки подарили настоящую неожиданность в первом матче полуфинала. Хотя они потеряли преимущество в два мяча, но потом все равно забили еще дважды. И это все на чужом поле, перед 41 тысячей английских болельщиков (включая Принца Уильяма). Теперь “красно-белые” будут играть перед своими фанатами. Они будут поддерживать любимчиков с первой до последней минуты.
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Новости Олимпиакоса
После поединка против "Астон Виллы" подопечные Мендилибара отдыхали. Свободная неделя в безумном отрезе завершения сезона – эксклюзивная вещь. Даже несмотря на разгар чемпионской борьбы в чемпионате Греции. Там "Олимпиакос" идет четвертым, уступая пять очков АЭК. Однако у “красно-белых” есть еще один матч в запасе.
В общей сложности на греков ожидают еще три поединка в рамках внутреннего первенства. Следующий – против ПАОК – будет особенно тяжел, ведь это сосед в турнирной таблице, которого нужно обязательно побеждать. Но сейчас внимание на "Астон Вилле". Предыдущий матч показал, что часть идей Мендилибара работают. Но и без везения не обошлось. В конце матча можно было потерять преимущество в два гола, однако Дуглас Луиз с пенальти попал в штангу.
Кадры хозяев
Три потери с прошлой недели не изменились: Бьянкон, Фадига и Лейднер не сыграют сегодня. Однако только первый тайм сумел провести защитник Ортега, после чего был заменен из-за повреждений – сегодня он может не сыграть. Но есть и позитив: Масурас и Нтои вернулись после дисквалификаций.
Новости Астон Виллы
На минувших выходных "львы" закрепили поражение от "Олимпиакоса". "Астон Вилла" приехала в гости в "Брайтон" и проиграла еще там. Более того, бирмингемцы действительно мучились все 90 минут. Особенно это касается атаки, где подопечные Эмери ничего не создали, пробив по воротам соперников два раза. К концу встречи "чайки" забили логический победный гол.
В рамках АПЛ "Вилла" чувствует себя достаточно комфортно. За два тура до финиша команда находится на четвертом месте, опережая пятый "Тоттенхэм" на семь очков (у лондонцев есть еще матч в запасе). Однако в воскресенье будет встреча против “Ливерпуля”, а матч против грандов – это всегда повышенный градус. Уже с “Брайтоном” батарейка львов была близка к нулю, то вряд ли их полноценно хватит на сегодняшний поединок.
Кадры гостей
Хотя и Эмильяно Мартинесу уже позволено играть в Лиге конференций, но он получил травму – из-за нее аргентинец пропускал и матч против “Брайтона”. Он, а еще Тилеманс и Дзаньоло находятся под вопросом на сегодняшний поединок. А вот Рэмзи, Мингс, Роджерс, Камара и Буэндиа – точно не сыграют.
Последние пять матчей Олимпиакоса и Астон Виллы
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Личные встречи между обеими командами
Это только второй матч между командами. На прошлой неделе "Олимпиакос" ошарашил "Виллу Парк". Особенно это сделал Эль-Кааби, оформивший хет-трик. В итоге греки победили со счётом 4:2.
Ставки и коэффициенты на матч Олимпиакос – Астон Вилла
3.65 4.00 2.00 Узнать больше
Прогноз матча Олимпиакос – Астон Вилла от UA-Football
В то время как "львы" мучились против "Брайтона", "Олимпиакос" отдыхал. Да еще параллельно после дисквалификаций у греков вернулись два ключевых футболиста. “Астон Вилла” сегодня будет фаворитом, однако вряд ли она сможет победить с большим отрывом. Те же подопечные Мендилибара будут пытаться в обороне этого не допустить, однако все равно хозяевам будет тяжело. Прогноз: Победа "Астон Виллы" в первом тайме (Кф 2,47).