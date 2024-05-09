Макс Ферстаппен и Кристиан Хорнер неоднократно говорили, что не планируют досрочно расторгать контракт. Тем не менее, в паддоке постоянно обсуждают вероятность ухода Макса из Red Bull Racing в конце 2024 года.

Бывший руководитель команды Alpine Отмар Сафнауэр советует Ферстаппену не менять команду в следующем сезоне, но задуматься о перспективах в 2026-м.

«У меня нет точной информации, поэтому я могу только предполагать, но на месте Кристиана Хорнера я бы попытался удержать Макса в команде, – приводит слова Сафнауэра издание Racingnews365. – Он – великолепный гонщик, и нам повезло, что мы видим гонки с его участием. На месте Макса я бы оставался в Red Bull так долго, как долго они продолжат выступать на нынешнем уровне.

В 2025-м уйдёт только Эдриан Ньюи, тогда как все остальные останутся. У команды по-прежнему будет силовая установка Honda и хорошее шасси. Регламент тоже не изменится. Какой смысл уходить?

В 2026-м произойдут огромные перемены, и никто не знает, кто получит преимущество. Изменится и силовая установка, поэтому придётся гадать, какая команда окажется лучшим вариантом продолжения карьеры. Но в 2025-м я бы на месте Макса остался».

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