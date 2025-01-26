Масса: Надо как можно дольше заниматься любимым делом

В этот уик-энд Фелипе Масса принимает участие в марафоне «24 часа Дайтоны»: бразильский ветеран Формулы 1 выступает за американскую команду Riley и пилотирует спортпрототип категории LMP2.

После 22 часов гонки экипаж под номером 74 занимал 6-е место в своём классе и 13-е в абсолюте. Фелипе только что завершил очередную смену, после чего поделился впечатлениями в ходе прямой трансляции из Дайтоны.

Фелипе Масса: «Смена была долгая, я проехал четыре отрезка дистанции подряд и сейчас несколько утомлён. К сожалению, у нас возникли проблемы с машиной, на ходу открылась дверь, и пока мы с этим разбирались в боксах, отстали то ли на два, то ли на три круга.

Очень жаль, потому что до этого гонка складывалась относительно неплохо, но посмотрим, может быть, на последних двух часах произойдут какие-то изменения. В любом случае, выступать в Дайтоне очень здорово!

В психологическом плане задача стоит точно так же, как в Формуле 1, потому что, пробиваясь через трафик, нужно правильно располагать машину на трассе. Но за рулём приходится проводить намного больше времени, и в этом плане гонки на выносливость, пожалуй, труднее. Но если говорить о физических нагрузках, то тут они меньше. На машине Формулы 1 проезжать такие длинные отрезки было бы тяжеловато для любого гонщика.

При этом спортпрототип – правильная гоночная машина, пилотирование доставляет удовольствие, она развивает прижимную силу высокого уровня, и мне это нравится. Я проведу в этом году только одну гонку в американской серии IMSA, только «24 часа Дайтоны», но у нас отличная команда, с которой интересно и весело сотрудничать.

А в Бразилии я выступаю в очень популярном чемпионате Stock Car Pro Series, и в прошлом году мы заняли 2-е место. Это было прекрасно, так что я планирую провести ещё один сезон в этой серии. Мы все становимся старше, но надо стараться как можно дольше заниматься любимым делом, ведь любовь к скорости у нас у всех в крови, и я по-прежнему это чувствую».

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