Уимблдон. Алькарас продолжает свою победную серию, поляк из второй сотни рейтинга впервые сыграет в 1/8 финала на “мэйджоре”

Результаты пятого игрового дня на Уимблдоне в мужской сетке соревнований



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Бен Шелтон (США, 10) – Ринки Хиджиката (Австралия) 6:2, 7:5, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(5), 6:4

• Бен Шелтон и Мартон Фучович одержали победы в доигровках вчерашних матчей, которые были прерваны из-за темноты. Шелтон сыграл только один гейм, так как его поединок был прерван перед его подачей на матч, а Фучович и Монфис провели полный пятый сет.

Третий круг

Тэйлор Фритц (США, 5) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26) 6:4, 6:3, 6:7(5), 6:1

Джордан Томпсон (Австралия) – Лучано Дардери (Италия) 6:4, 6:4, 3:6, 6:3

Карен Хачанов (-, 17) – Нуну Боржеш (Португалия) 7:6(6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6(8)

Камиль Майхжак (Польша) – Артур Риндеркнех (Франция) 6:3, 7:6(4), 7:6(6)

Николас Ярри (Чили, Q) – Жуан Фонсека (Бразилия) 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(4)

Кэмерон Норри (Великобритания) – Маттиа Беллуччи (Италия) 7:6(5), 6:4, 6:3

Андрей Рублёв (-, 14) – Адриан Маннарино (Франция) 7:5, 6:2, 6:3

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

• Тэйлор Фритц вышел вперед в противостоянии с Алехандро Давидовичем Фокиной (4-3), обыграв его второй раз подряд на траве (сыграли друг с другом в Истборне, за неделю до Уимблдона). Фритц выиграл 7-й матч подряд в этом сезоне и третий раз сыграет в 1/8 финала на Уимблдоне, где встретится с Джорданом Томпсоном, которому проиграл в прошлом году в Лондоне на траве (общий счет их противостояния 2-1 в пользу Фритца).

• 109-я ракетка мира Камиль Майхжак впервые в карьере прошел в 1/8 финала на турнире Grand Slam. За место в четвертьфинале поляк сыграет против Карена Хачанова, которому проиграл все три очных поединка.

• Карлос Алькарас продолжает свою победную серию, которая насчитывает уже 21 матч и выиграл 17-й матч подряд на кортах Уимблдона. Дальше испанский теннисист встретится с Андреем Рублевым, у которого он выиграл два очных поединка из трех сыгранных.

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