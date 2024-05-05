Бадоса объявила о расставании с Циципасом после года отношений

Паула Бадоса рассказала болельщикам о завершении романа со Стефаносом Циципасом

«После тщательных размышлений и многих ценных моментов, проведенных вместе, мы со Стефаносом решили по-дружески разойтись. Мы прошли путь, полный любви и познания, и теперь, как друзья с огромным взаимным уважением, мы решили двигаться дальше своими собственными путями.

Мы благодарны за поддержку нашим друзьям, семье и всем, кто был частью нашей истории. Вступая в новую страницу нашей жизни, мы продолжаем желать друг другу всего наилучшего во всех наших начинаниях. Мы просим вас о приватности в это время и благодарим вас за понимание и уважение».

Бывшая вторая ракетка мира Бадоса и экс-третья ракетка мира Циципас встречались с мая 2023 года. Разговоры об их романе начались во время Открытого чемпионата Франции, когда испанская теннисистка болела за грека с трибуны. В июне теннисисты публично объявили об отношениях. Спортсмены также вели совместную страницу «Цицидоса» (tsitsidosa) в Instagram.

Накануне нового сезона Бадоса и Циципас сыграли в дуэте на показательных соревнованиях «World Tennis League», а в марте — на турнире «Eisenhower Cup». Еще в конце марта 26-летняя испанка и 25-летний грек вместе участвовали в промо мероприятиях на турнирах в США.

btu.org.ua