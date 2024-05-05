5 голов за пол тайма: Динамо не оставило и мокрого места от Колосса в 27 туре УПЛ

Динамо разгромно победило Колос в матче 27 тура Украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 5:0.

Счет был открыт в начале второго тайма — автоголом отличился Валерий Бондаренко, который срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного от Николая Шапаренко. Уже через несколько минут Динамо удвоило свое преимущество благодаря бильярдному удару Андрей Ярмоленко.

Следующий момент закончился еще одним голом — киевляне организовали быстрый контрвыпад после перехвата на чужой половине поля и уверенно реализовали выход 3 в 1.

Казалось бы, игра немного успокоилась, но на 68-й минуте «бело-синие» сделали счет еще более неприличным. Владислав Кабаев в касание отправил мяч в дальний угол после ассиста Шапаренко.

Чемпионат&Украина — УПЛ 27 тур, 5 мая Динамо — Колос 5:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Безбородько ( автогол) 48, 2:0 — Ярмоленко 51, 3:0 — Буяльский — 52, 4:0 — Кабаев 68, 5:0 — Волошин 71

Предупреждения: Безбородько 25, Емец 47 Динамо: Бущан, Овчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Бражко (Бенито 85), Шапаренко (Шепелев 72), Буяльский (2) ), Ярмоленко, Волошин (Диалло 78), Кабаев (Пономаренко 73).

Колос: Фесюн, Цуриков (Емец 85), Бондаренко, Бурда, Черноморец (К), Демченко, Ореховский 61, Топалов (Салабай 60), Ильин, Великан, Безбородько (Рангел 60). Благодаря этой победе Динамо по крайней мере временно приблизилось к Шахтеру на расстояние одного. Впрочем, уже вскоре «горняки» могут восстановить 4-очковое преимущество— донецкий клуб проведет матч с одесским Черноморцем.

Уже в следующем туре фанатов украинского футбола ждет очная встреча между двумя лидерами. «Классическое» состоится 11 мая во Львове.

Напомним, в первом матче игрового дня 5 мая Полесье не смогло дожать Зорю, больше тайма играя в большинстве.

champion.com.ua