Джордж Расселл прокатил Эда Ширана по трассе в Майами

Звёзды шоу-бизнеса – нередкие гости в паддоке Формулы 1, и в Майами общее внимание приковано к Эду Ширану, британскому певцу и автору песен, одному из самых популярных музыкантов мира, обладателю четырёх премий «Грэмми».

Вчера, в день своего концерта на Hard Rock Stadium в Майами Ширан общался с Максом Ферстаппеном, с Шарлем Леклером, а с Джорджем Расселлом не просто беседовал – гонщик Mercedes c ветерком прокатил его по трассе на могучем спорткаре AMG GT R с 4-литровым двигателем мощностью без малого 600 л.с.

«Я посмотрел все серии документального сериала Drive to Survive, и большинству моих знакомых он очень нравится, и теперь они тоже увлеклись Формулой 1, – так Эд объяснил свой интерес к автоспорту. – И хотя Формула 1 – это большой цирк, здесь так классно, ведь здесь столько всего происходит!»

Когда Ширан был пассажиром Джорджа Рассела в «гоночном такси», он от души веселился, не скрывал своих восторгов, и было видно, что мастерство гонщика Mercedes производит на него сильное впечатление. «Как вы всё это делаете на скоростях под 300 км/ч?» – поразился он, когда Джордж в поворотах пускал машину в контролируемое скольжение со сносом всех четырёх колёс.

«Если ты такое делаешь на машине Формулы 1, то это не очень хороший признак, – пояснил Расселл. – Сейчас мы это проделали на скорости порядка 150 км/ч, а в Формуле 1 этот поворот надо проходить со скоростью примерно в 210 км/ч».

«После того как мы так прокатимся, на этой машине поменяют резину?» – поинтересовался артист. «Надеюсь, поменяют, – весело ответил Джордж. – Впрочем, я не знаю, кто поедет на этой машине после нас. Ну как, тебе понравилось?»

«Спасибо, это было круто! Я даже вспотел! Не укладывается в голове, как вам всё это удаётся! – поблагодарил Эд, обильно пересыпая свои реплики столь эмоциональными речевыми оборотами, что их пришлось почти все «запикать». – Страшнее всего мне было при разгонах, ведь когда мы начинали тормозить, я думал, что это всё-таки безопаснее!»

«А мне этот заезд, пожалуй, доставил даже больше удовольствия, чем квалификация в Формуле 1» – подвёл итог Расселл.

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