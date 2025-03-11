Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер рассказал, как бы завершился его бой против известного боксера-шоумена Джейка Пола.

«Как бы прошел мой бой с Полом? Я его очень легко смогу победить и в 48 лет», – сказал Мейвезер.

Флойд в 2021 году провел бой против брата Джейка Логана – согласно правилам победителя боя не выбирали, но по оценкам экспертов Флойд победил.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua