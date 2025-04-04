Женское лидерство, успех и вдохновение: Элина Свитолина стала главной героиней вечера She’s Mercedes

Первая ракетка Украины и «Mercedes» провели специальный вечер, посвященной теме женского лидерства в жизни и спорте



Презентация международной инициативы «She’s Mercedes» состоялась в дилерском центре «УКРАВТО КИЕВ». Напомним, что с 2024 года «Mercedes-Benz в Украине является официальным автомобильным партнером Элины Свитолиной.

«She’s Mercedes – это больше, чем международная инициатива бренда, – говорят организаторы. – Это сообщество женщин, которые вдохновляют друг друга, делятся опытом и помогают менять этот мир».

В рамках вечера теннисистка в откровенном разговоре с модератором мероприятия Севгиль Мусаевой, главным редактором «Украинской правды», рассказала о пути к успеху, преодолении барьеров и силе поддержки.



«Для меня «быть первой» – это не только о титулах или рейтингах. Это о смелости идти вперед, даже когда перед тобой еще никто этого не делал. Это о готовности преодолевать барьеры, брать на себя ответственность и оставлять после себя нечто большее, чем просто победы», – говорит Свитолина.

«В женском лидерстве, как в спорте, есть несколько ключевых принципов. Первый – это настойчивость. Важно быть готовой к вызовам и не сдаваться, даже если путь кажется слишком сложным. Второй – самоотверженность. В спорте и бизнесе результат приходит к тем, кто полностью отдается своему делу, совершенствуется каждый день. И третий – поддержка других. Настоящее лидерство – это не только о личном успехе, но и о создании возможностей для тех, кто идет своим путем.



Именно поэтому я всегда стараюсь использовать свой опыт и жизненный путь, чтобы вдохновлять девушек и женщин верить в себя и менять правила игры. И мне очень близка философия Mercedes-Benz – они не просто создают автомобили, а задают стандарты. Это тоже настоящее лидерство», – комментирует Элина Свитолина, проводя параллели между лидерством в спорте и философией Mercedes-Benz.

Вечер завершился созданием арт-инсталляции. Элина Свитолина и гости мероприятия вместе выложили логотип Mercedes-Benz из теннисных мячей, что также символизировало сочетание спорта, искусства и командной работы.











btu.org.ua