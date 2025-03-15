Гонщиков не будут штрафовать за ругань в радиопереговорах

Изменения в спортивном кодексе FIA на 2025 год, в результате которых гонщики Формулы 1 начнут получать значительные штрафы, а также дисквалификации и вычеты очков из личного зачёта за использование ненормативной лексики, стали одной из главных тем для обсуждения в прошедшем межсезонье.

В пятницу в Мельбурне эта тема была поднята на брифинге пилотов, во время которого стюард FIA Гарри Коннели разъяснил, как будут применяться новые правила.

Оказалось, что радиопереговоры гонщиков с командами во время заездов не подпадают под действия новых правил, а основное внимание будет уделяться использованию гонщиками ненормативной лексики во время пресс-конференций и других официальных мероприятий.

В FIA считают радиопереговоры гонщика с командой «частными» несмотря на то, что некоторые из них попадают в телетрансляцию. Тем не менее, в FIA подчеркнули, что любые злоупотребления в отношении стюардов, директора гонки или любых других должностных лиц в радиопереговорах будут расследованы, и гонщик может быть оштрафован.

На брифинге гонщикам также напомнили, что размер любого штрафа остаётся на усмотрение стюардов и не обязательно должен быть таким высоким, как прописано в регламенте.

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