Александр УСИК: «Я 320 дней из 365 пробыл в больнице. Туберкулез»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик рассказал, что в детстве тяжело болел пневмонией и был близок к смерти.

«У меня была двусторонняя пневмония, это переходило в туберкулез, но такого, слава Богу, не случилось. Я побывал 320 дней из 365 в больнице.

Мне было 8-9 лет, я был где-то во втором классе. Я лежал в черниговском тубдиспансере. Тогда я начал общаться с Богом. После больницы я начал ходить в церковь», – сказал Усик.

Ранее Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко.

sport.ua