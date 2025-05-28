Киев Кэпиталз заключил соглашение с опытным центрфорвардом

ХК «Кэпиталз». Евгений Секирко

Вице-чемпионы Украины «Киев Кэпиталз» продолжает комплектацию состава. Подопечные Вадима Шайхрайчука объявил о новом сотрудничестве с опытным центрфорвардом Евгением Секирко, – сообщает официальный сайт «Столичных».

Для 37-летнего Секирко предстоящий чемпионат будет третьим подряд в форме «Кэпиталз». В регулярном сезоне-2024/25 нападающий сыграл 21 матч и набрал 9 (4+5) очков, а в плей-офф в 10 поединках записал в актив два ассиста.

Ранее киевский клуб объявил о подписании шести хоккеистов: вратаря – Назара Бойко, защитников – Тимура Лапко, Владислава Лугового, Матвея Мазко, Валентина Сирченко и нападающего – Сергея Черненко.

sport.ua