Сенсация года? Обладатель титула потерпел брутальное поражение нокаутом

Getty Images/Global Images Ukraine. Дилан Прайс (слева)

В ночь на 17 мая на арене «Vaillant Live» в английском городе Дерби состоялся вечер бокса, в котором выступил перспективный американский боец.

Непобежденный представитель второго легчайшего веса (до 55,3 кг) Дилан Прайс (19–0, 13 КО) встретился на ринге с аргентинцем Кари Кани Мансийе (17–4, 12 КО).

Эксперты и фанаты считали Прайса одним из самых перспективных бойцов дивизиона и ожидали борьбы за полноценный титул в ближайшем будущем, но он сильно ухудшил свои позиции. Дилан пропустил удар справа и улетел в нокаут – американец пытался подняться на ноги, но еще долго не мог прийти в себя.

Стоит отметить, что на победу Прайса был коэффициент 1,04. Успех его соперника оценивался с коэффициентом 12,4. Прайс до этого поединка владел титулом WBC Silver.

ВИДЕО. Брутальный нокаут непобежденного проспекта от Мансийе

sport.ua