Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Нет, меня совсем не поразила его сила»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Бывший американский боксер Флойд Мейвезер оценил силу удара известного мексиканского боксера Сауля Альвареса – действующего абсолютного чемпиона мира.

«Боялся ли я его силы? Совсем нет. Меня не впечатлила его сила, ведь я до этого занимался боксом уже более 20 лет», – сказал Флойд.

В 2013 году в одном из самых кассовых боев в истории бокса Флойд Мейвезер сумел одолеть мексиканца Сауля Альвареса. Американец победил решением большинства судей.

Ранее легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена.

sport.ua