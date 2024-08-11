Анджело Лео ярко вырубил Луиса Альберто Лопеса и отобрал у него пояс IBF

Top Rank

В ночь с 10 на 11 августа в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) прошел чемпионский поединок.

В главном бою встретились мексиканец Луис Альберто Лопес (30–2, 17 KO), чемпион мира IBF в полулегком весе, и Анджело Лео (24–1, 11 KO), претендент из США.

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Анджело Лео владел перевесом и ярко вырубил Луиса Альберто Лопеса в 10-м раунде.

Американец стал новым чемпионом мира IBF в полулегком весе.

В одном из боев андеркарда украинский боксер Арнольд Хегай (21–1–1, 13 KO) досрочно победил Бельмара Пресиадо из Колумбии (22–7–1, 15 КО).

Первый бой с Top Rank. Украинец Хегай досрочно победил колумбийца Пресиадо

Анджело Лео (США) – Луис Альберто Лопес (Мексика) – KO 10/12

ВИДЕО. Анджело Лео ярко вырубил Луиса Альберто Лопеса

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