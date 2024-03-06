«Каролина» и «Вегас» заинтересованы в Тарасенко

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Журналист Пьер Лебрюн рассказал, какие команды интересуются нападающим «Оттавы» Владимиром Тарасенко.

«Прошлым летом «Каролина Харрикейнз» попробовала заполучить Тарасенко, и я считаю, что интерес к нему все еще есть, но «ураганы» ни за что не потратят выбор в первом раунде для игрока на остаток сезона. «Вегас» входит в число других потенциальных вариантов», — написал Лебрюн на сайте The Athletic.

«Оттава» находится на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 53 очка в 59 матчах.

Ранее сообщалось, что Тарасенко может отказаться от пункта о запрете на обмен ради клуба, претендующего на Кубок Стэнли.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел 57 матчей, в которых набрал 41 (17+24) очко.

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