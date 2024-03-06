В Williams решили проблемы с охлаждением двигателя

На прошедшем этапе в Бахрейне у Williams возникли проблемы с охлаждением силовой установки, из-за чего Алекс Элбон и Логан Сарджент не смогли побороться за очки. В британской команде уверяют, что к Гран При Саудовской Аравии эти проблемы удалось решить.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «На прошлой неделе в Бахрейне у нас возникли некоторые проблемы, включая сложности с охлаждением силовой установки и проблемы с рулевым колесом. Команда использовала несколько дней до этапа в Джидде, чтобы решить их – мы отправляемся на следующую гонку с большей уверенностью в машине FW46.

В Бахрейне борьба в средней группе была очень плотной, поэтому интересно посмотреть, какой будет картина в Саудовской Аравии на трассе совершенно другого типа. В Джидде быстрая и плавная трасса, поэтому гонщиков и технику ждут иные вызовы, чем в Сахире.

В Pirelli привезут шины средней жёсткости из своего диапазона составов, что станет значительным изменением по сравнению с прошлой неделей. Весьма вероятно, что мы увидим, как все команды снизят уровень прижимной силы, что может повлиять на расстановку сил в гонке в средней группе».

Алекс Элбон: «После разочаровывающей первой гонки мы готовы вернуться и приложить максимум усилий в этот уик-энд. В Джидде интересная трасса, быстрая и плавная – на ней необходима уверенность в машине.

Интересно приехать на трассу другого типа и увидеть, как FW46 себя поведёт. Надеюсь, мы сделали выводы из проблем, замеченных в Бахрейне, и в этот уик-энд поборемся в средней группе».

Логан Сарджент: «Время между этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии мы использовали, чтобы решить проблемы, возникшие на прошлой неделе. Несмотря на проблемы, которые начались со старта гонки, были и позитивные моменты, на которые мы сможем опереться на втором этапе сезона.

Исходя из моего опыта, в Джидде одна из самых быстрых, если не самая быстрая, городская трасса с большим числом скоростных поворотов и отсутствием места для ошибок.

После первой гонки сезона борьба в средней группе кажется очень плотной, поскольку между соперниками минимальные отрывы. У нас есть отличная возможность сразу отыграться и добиться позитивного результата».

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