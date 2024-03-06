ПСЖ повторно одолел Реал Сосьедад в 1/8 финала Лиги чемпионов

Парижане прогнозированно сохранили преимущество, заработанное дома

Пари Сен-Жермен минимально одолел Реал Сосьедад в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

> Матч завершился со счетом 2:1. Дубль за французский клуб оформил Киллиан Мбаппе.

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Напомним, в первой игре победу тоже праздновали подопечные Луиса Энрике (2:0).

В другом матче вечера Бавария одолела Лацио и также вышла в 1/4 финала турнира. Стадия четвертьфинала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля. Жеребьевка соответствующего раунда соревнований состоится 15 марта, после всех сыгранных ответных матчей 1/8 финала.

Лига чемпионов 1/8 финала, ответный матч 5 марта

Реал Сосьедад — ПСЖ 1:2 (0:1) (Общий — 1:4)

Голы: 0:1 — 15' Мбаппе, 0:2 — 56' Мбаппе, 1:2 — 89' Мерино.

Реал Сосьедад: Ремиро, Траоре, Субельдия (Пачеко 76'), Ле Норман, Галан, Мендес (Турьентес 61'), Субименди (Осалости 83' ), Мерино, Кубо, Оярсабаль (Андре Силва 76'), Беккер (Барренечеа 61'). ), Заир-Эмери, Витинья, Руис (Угарте 77'), Дембеле (Круг Муани 82'), Мбаппе, Барколя (Ли Кан Ин 46').

Предупреждение: Мендеш 28', Хакими 41', Кубо 42', Дембеле 45+4', Субельдия 54',

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