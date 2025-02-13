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Автоспорт

Норрис: Круто, что Льюис перешел в Ferrari

Норрис: Круто, что Льюис перешел в Ferrari

В интервью This Morning Ландо Норрис говорил о переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari…

Ландо Норрис: «На трассе цвет машины Льюиса не имеет для меня значения. Он – мой соперник, которого я хочу опередить. Это же касается и остальных.

На трассе всегда есть те, кому ты оставляешь чуть больше места, а есть те, про кого ты знаешь, что они отлично сражаются, Льюис – один их таких. Я рад, что в этом году мы вновь будем бороться. Большая честь соревноваться с такими соперниками. Я хочу проявить себя. Он, очевидно, хочет проявить себя. Он продолжит бороться, пока не завершит карьеру в Формуле 1.

Круто, что Льюис перешел в Ferrari после всего, чего он достиг. Это отличный шаг. Наверное, я бы на его месте поступил бы так же. Для него это потрясающая история. Я знаю, что он начинает эту часть карьеры со свежей мотивацией, желая доказать всем, что он всё ещё тот Льюис Хэмилтон, каким был много лет назад».

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