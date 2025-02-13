Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить боксерскую карьеру.

«Я не думаю об этом, но я думаю, что его решение – неправда. Как только Тайсон расслабится и отдохнет, то он вернется.

Если ты занимаешься боксом долго – 10, 15, 20, 25 лет, то это становится для тебя наркотиком», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua