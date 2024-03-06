Официально объявлен следующий бой Наоя Иноуэ

Top Rank. Наоя Иноуэ

Компания Top Rank объявила, что Наоя Иноуэ (26-0, 23 KO) будет защищать титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе против бывшего чемпиона мира в двух дивизионах Луиса Нери (35-1, 27 KO) 6 мая на арене Tokyo Dome.

«Наоя Иноуэ – лучший в мире боец, который поражает меня каждый раз, когда выходит на ринг. Луис Нери – сложный соперник, но я полностью уверен, что Иноуэ сделает свою работу на глазах у более чем 50 000 болельщиков в Tokyo Dome», – сказал глава Top Rank Боб Арум.

Также в рамках этого вечера бокса пройдет еще несколько чемпионских поединков:

Чемпион WBO в легчайшем дивизионе австралиец Джейсон Молони подерется с местным боксером Йошики Такеи;

Такума Иноуэ, обладатель пояса WBA в этой же весовой категории, встретится с Шо Ишидой;

обидчик украинца Артема Далакяна японец Сеиго Акуи проведет первую защиту своего титула в бою с соотечественником Такувой Кувахарой.

sport.ua