Официально объявлен следующий бой Наоя Иноуэ

Компания Top Rank объявила, что Наоя Иноуэ (26-0, 23 KO) будет защищать титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе против бывшего чемпиона мира в двух дивизионах Луиса Нери (35-1, 27 KO) 6 мая на арене Tokyo Dome.
«Наоя Иноуэ – лучший в мире боец, который поражает меня каждый раз, когда выходит на ринг. Луис Нери – сложный соперник, но я полностью уверен, что Иноуэ сделает свою работу на глазах у более чем 50 000 болельщиков в Tokyo Dome», – сказал глава Top Rank Боб Арум.
Также в рамках этого вечера бокса пройдет еще несколько чемпионских поединков: