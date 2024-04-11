Формула E: На этапе в Берлине в Envision сменится состав

В Envision Racing объявили, что на 9-м и 10-м этапах, которые пройдут 11 и 12 мая в Берлине, её состав полностью сменится: вместо Себастьена Буэми и Робина Фряйнса машины команды будут пилотировать Джоэль Эриксон и Пол Арон.

Замена продиктована тем, что Буэми и Фряйнс совмещают Формулу E с чемпионатом мира по гонкам на выносливость и в этот уик-энд мая выйдут на старт «6 часов Спа». Интересно, что бельгийский этап WEC состоится в субботу, а на следующий день оба уже будут в Берлине, но лишь для того, чтобы поддержать свою команду и молодых гонщиков, из которых только у Эриксона есть опыт выступлений в Формуле E.

«Это очень необычная ситуация для нашей команды, и мы, разумеется, расстроены из-за того, что не удалось избежать совпадения дат календарей WEC и Формулы E, – признал Сильвиан Филиппи, управляющий директор Envision Racing. – Впрочем, постараемся извлечь максимум пользы из этой ситуации, и я верю в то, что Джоэль и Пол – гонщики яркие и конкурентоспособные».

В настоящий момент 25-летний Эрикссон выполняет обязанности резервного пилота Jaguar, но на сдвоенном берлинском этапе чемпионата ему разрешили выступить за Envision. В своё время, ещё в 2018-м, швед пилотировал гоночный электромобиль этой команды на тестах, а во второй половине сезона 2021 года провёл 8 гонок в Формуле E в составе Dragon/Penske.

Арону 20 лет, в этом году он проводит свой первый сезон в Формуле 2 и после трёх этапов занимает 2-е место в личном зачёте молодёжной серии. Эстонец считается одним из самых перспективных гонщиков, а недостаток опыта пилотирования электромобилей Формулы E в Envision постараются компенсировать интенсивной работой на симуляторе. Кроме того, на этой неделе в Мизано эстонец примет участие в тренировке новичков, которая включена в программу итальянского этапа чемпионата мира.

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