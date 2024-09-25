На трассе COTA в Остине вновь переложили асфальт

Трасса COTA в Остине принимает этапы Формулы 1 с 2012 года, и всё это время звучат жалобы гонщиков на качество асфальта и большое количество кочек. Причина низкого качества в особенностях грунта, на котором построен автодром: из-за своих природных особенностей грунт нестабилен, поэтому постоянно поднимается и проседает, из-за чего асфальтовое покрытие трассы идёт волнами.

В 2021-м году дело дошло до ультиматума – участники MotoGP грозились бойкотировать этап на техасском автодроме, если владельцы ничего не сделают с асфальтом. Их услышали, и в начале 2022-го на трассе COTA переложили асфальт, а на некоторых участках построили бетонные площадки для укрепления грунта.

Однако это хоть и решило проблему, но ненадолго. В 2023-м проблема с асфальтом вновь напомнила о себе во время этапа Формулы 1, причём достаточно громко. После финиша гонки Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были дисквалифицированы из-за того, что контрольная планка под днищем их машин оказалась изношена больше положенного и не соответствовала требованиям технического регламента. Одной из причин износа в командах назвали большое число кочек, на которых и стёрлась планка.

Владельцам автодрома вновь пришлось взяться за работу, и менее чем за месяц до Гран При США пресс-служба COTA сообщила, что на трассе уложен новый асфальт и гоночное кольцо полностью готово к этапу Формулы 1.

Этап в Остине, запланированный на 18-20 октября, станет четвёртым в сезоне, который пройдёт в формате спринта.

Источник