Мэдисон Кис – о комментариях Соболенко после поражения в финале Ролан Гаррос от Гауфф: “Не думаю, что Коко это вообще волнует”

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис высказалась о комментариях Арины Соболенко после ее поражения в финале Ролан Гаррос от Коко Гауфф



Соболенко после проигрыша в решающем матче сделала неоднозначные заявления, которые вызвали широкий резонанс. В частности первая ракетка мира заявила, что причиной ее поражения стала не отличная игра соперницы, а большое количество ее собственных ошибок.

“Если честно, думаю, меня бы это вообще не волновало, особенно если я победила. Какая разница, что говорят или думают?

Это сложный момент с эмоциональной точки зрения, и, как мне кажется, иногда эмоции захлёстывают людей. Что-то говорится, но ты не обязательно это имеешь в виду. Иногда ты просто очень разочарована собой, потому что не показала тот уровень, на который рассчитывала.

Такие моменты бывает трудно пережить, особенно если в этот момент перед тобой микрофон. Иногда мы говорим то, о чём потом жалеем. Но снова повторю – не думаю, что Коко это вообще волнует”.

Напомним, что в январе Мэдисон Кис победила Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.

btu.org.ua