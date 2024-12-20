Итоги сезона: Aston Martin Aramco F1 Team

Сезон 2024 года получился не вполне успешным для Aston Martin из-за проблем с машиной, но заложил основы будущих успехов.
|Гонщик
|Гран При
|Место
|Очки
|Лучший старт
|Лучший финиш
|Ф.Алонсо
|24
|9
|70
|3
|5
|Л.Стролл
|24
|13
|24
|8
|6
|Команда
|Гран При
|Место
|Очки
|Лучший старт
|Лучший финиш
|2024
|24
|5
|94
|3
|5
|2023
|22
|5
|280
|2
|2
|2022
|22
|7
|55
|5
|6
|2021
|22
|7
|77
|5
|2
|2020 (Racing Point)
|17
|4
|195
|1
|1
AMR24 стала первой машиной, построенной на новой базе Aston Martin в Сильверстоуне. База ещё не полностью вступила в строй, но команда располагала необходимым оборудованием, новым симулятором, а в новых цехах и работалось веселее.
В Aston Martin сразу разработали план модернизации на весь сезон, внедряя технические новинки почти на каждом этапе, а не двумя большими обновлениями, как год назад.
Начинался сезон лучше, чем закончился. Пятое место на втором этапе в Джидде вселяло оптимизм. В тот момент никто бы не поверил, что этот результат так останется лучшим. После этого выше шестого места гонщики команды не поднимались.
Фернандо Алонсо вновь уверенно опередил Лэнса Стролла, выиграв у него со счётом 19:5 в квалификациях и заработав 70 очков против 24-х у сына владельца команды.
Но машина получилась неудачной. Проблемы с управляемостью, нестабильность в поворотах, нехватка скорости. Гонщики жаловались, что на входе в повороты возникала избыточная поворачиваемость, которая в апексе переходила в недостаточную. Новинки отлично работали на симуляторе, но на реальной трассе оказывались неэффективными.
В конце осени, когда сезон уже подходил к концу, технический директор Дэн Фэллоуз признал – команда так и не смогла разобраться с AMR24, поэтому и с доработкой возникли сложности. Впрочем, в 2024-м с этой проблемой столкнулись все, кроме McLaren.
Если в 2023-м Aston Martin заработала 280 очков, то в 2024-м только 94, оказавшись далека от тех результатов, на которые рассчитывала в начале сезона. Как следствие, Фэллоуз покинул пост технического директора, получив другую работу в команде.
Главным результатом прошедшего сезона для Aston Martin стал пятилетний контракт с Эдрианом Ньюи. Лоуренс Стролл долго убеждал легендарного британского инженера, и тот согласился.
В октябре в должность главного исполнительного директора вступил бывший главный моторист Mercedes Энди Кауэлл, которому вместе с Ньюи предстоит реформировать инженерный штаб команды.
Майк Крак, руководитель команды: «Вопреки ожиданиям, мы не смогли добиться улучшения результатов и предоставить нашим гонщикам достаточно хорошую машину.
Нужно понять, почему это произошло, и извлечь важные уроки. Вероятно, мы готовили наши новинки и представляли их на трассе с излишней поспешностью. Потребность в техническом обновлении машины существует всегда, но мы порой слишком торопились. Теперь важно осознать, что качество важнее количества.
Впрочем, когда я стараюсь смотреть на происходящее более широко, то могу сказать, что всё не так плохо. Работа в аэродинамической трубе над AMR25 идёт обнадёживающими темпами; нам удалось пригласить в команду таких великолепных специалистов, как Энди Кауэл, Эдриан Ньюи и Энрико Кардиле – они одни из лучших в Формуле 1».
Ньюи приступит к работе в марте 2025-го, заняв новую должность управляющего технического партнера. Его главная цель – создание по-настоящему конкурентоспособной машины для сезона 2026 года, с которой команда сможет бороться за титул. Цель амбициозная, но для Стролла-старшего и Эдриана Ньюи вполне достижимая.