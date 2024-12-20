Итоги сезона: Aston Martin Aramco F1 Team

Сезон 2024 года получился не вполне успешным для Aston Martin из-за проблем с машиной, но заложил основы будущих успехов.

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Ф.Алонсо 24 9 70 3 5 Л.Стролл 24 13 24 8 6

Команда Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2024 24 5 94 3 5 2023 22 5 280 2 2 2022 22 7 55 5 6 2021 22 7 77 5 2 2020 (Racing Point) 17 4 195 1 1

AMR24 стала первой машиной, построенной на новой базе Aston Martin в Сильверстоуне. База ещё не полностью вступила в строй, но команда располагала необходимым оборудованием, новым симулятором, а в новых цехах и работалось веселее.

В Aston Martin сразу разработали план модернизации на весь сезон, внедряя технические новинки почти на каждом этапе, а не двумя большими обновлениями, как год назад.

Начинался сезон лучше, чем закончился. Пятое место на втором этапе в Джидде вселяло оптимизм. В тот момент никто бы не поверил, что этот результат так останется лучшим. После этого выше шестого места гонщики команды не поднимались.

Фернандо Алонсо вновь уверенно опередил Лэнса Стролла, выиграв у него со счётом 19:5 в квалификациях и заработав 70 очков против 24-х у сына владельца команды.

Но машина получилась неудачной. Проблемы с управляемостью, нестабильность в поворотах, нехватка скорости. Гонщики жаловались, что на входе в повороты возникала избыточная поворачиваемость, которая в апексе переходила в недостаточную. Новинки отлично работали на симуляторе, но на реальной трассе оказывались неэффективными.

В конце осени, когда сезон уже подходил к концу, технический директор Дэн Фэллоуз признал – команда так и не смогла разобраться с AMR24, поэтому и с доработкой возникли сложности. Впрочем, в 2024-м с этой проблемой столкнулись все, кроме McLaren.

Если в 2023-м Aston Martin заработала 280 очков, то в 2024-м только 94, оказавшись далека от тех результатов, на которые рассчитывала в начале сезона. Как следствие, Фэллоуз покинул пост технического директора, получив другую работу в команде.

Главным результатом прошедшего сезона для Aston Martin стал пятилетний контракт с Эдрианом Ньюи. Лоуренс Стролл долго убеждал легендарного британского инженера, и тот согласился.

В октябре в должность главного исполнительного директора вступил бывший главный моторист Mercedes Энди Кауэлл, которому вместе с Ньюи предстоит реформировать инженерный штаб команды.

Майк Крак, руководитель команды: «Вопреки ожиданиям, мы не смогли добиться улучшения результатов и предоставить нашим гонщикам достаточно хорошую машину.

Нужно понять, почему это произошло, и извлечь важные уроки. Вероятно, мы готовили наши новинки и представляли их на трассе с излишней поспешностью. Потребность в техническом обновлении машины существует всегда, но мы порой слишком торопились. Теперь важно осознать, что качество важнее количества.

Впрочем, когда я стараюсь смотреть на происходящее более широко, то могу сказать, что всё не так плохо. Работа в аэродинамической трубе над AMR25 идёт обнадёживающими темпами; нам удалось пригласить в команду таких великолепных специалистов, как Энди Кауэл, Эдриан Ньюи и Энрико Кардиле – они одни из лучших в Формуле 1».

Ньюи приступит к работе в марте 2025-го, заняв новую должность управляющего технического партнера. Его главная цель – создание по-настоящему конкурентоспособной машины для сезона 2026 года, с которой команда сможет бороться за титул. Цель амбициозная, но для Стролла-старшего и Эдриана Ньюи вполне достижимая.

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