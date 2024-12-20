Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?

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21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится титульный поединок в супертяжелом весе. Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO украинец Александр Усик будет защищать пояса в бою против бывшего объединенного чемпиона мира Тайсона Фьюри. И британец действительно может победить.

Конечно, после первого поединка Усик кажется сверхсильным. Он воспользовался всеми своими преимуществами, не дал Фьюри использовать против него сильнейшее оружие и победил. Но второй бой – новая история.

Реальна ли победа Тайсона Фьюри?

В боксе бывают пары, в которых четкого ответа на то, кто победит, нет. Из-за того, что боксеры столь высокого уровня и могут столько разного показать в ринге, становится очевидно – каждый раз гадания касательно победителя – это именно то, что можно назвать словом «гадания».

Однако на вопрос: «Может ли Фьюри победить?» ответ однозначен – да. Здесь очень простая логика и она совпадает с тем, что было перед первым поединком. Фьюри все еще большой, сильный и имеет удар. Усик за это время не вырос, поэтому всегда будет вариант, когда хороший большой боксер побеждает хорошего маленького.

Как Фьюри может победить? Вариантов достаточно для любого фаната. Один из вариантов – тот, о котором говорит сам британец. То есть, боксировать так же, но быть сконцентрированнее.

Если так смотреть, сложно отметить моменты, когда Фьюри слишком много игрался, как он об этом говорит. В начале встречи, может, и было, но дальше поединок превратился в полноценное противостояние. Однако Тайсон уверен, что ему нужно иметь концентрацию и внимание, чтобы победить – этого должно быть достаточно.

Еще один вариант – набрать вес и задавить украинца. Об этом так много и часто говорят, что оно уже воспринимается, как основной план. И вообще логика в этом присутствует, ведь, если не можешь перебоксировать – побей соперника. Выйдет ли это у Тайсона, даже гадать не будем – покажет только ринг.

Getty Images/Global Images Ukraine

И что будет, если он выиграет?

Начнем с варианта, о котором говорит сам Фьюри – третий бой. Он хочет закрыть вопрос Усика трилогией, если выиграет во втором поединке. Или, как говорит сам британец, «когда выиграет».

Вся история раскрутки боя будет крутиться вокруг счета 1-1. Команда британца будет говорить, что результат первого поединка – ошибка, а вот третий бой докажет, кто есть кто. Обоим боксерам заплатят огромные деньги, а реванш состоится в Саудовской Аравии. Если Усик захочет, конечно.

Победа Усик против Фьюри – реванш, которого ждут все поклонники бокса! GGBET оценивает шансы Усика на победу с коэффициентом 1.83. Поддержи украинского козака и следи за историческим противостоянием вместе с GGBET!

Однако это не единственный вариант. Еще один – также о бое против украинца. Против Владимира Кличко. Эта авантюра выглядит удивительно дико. Но ее уже даже прокомментировал сам Фьюри. Британец уверен, что украинец возвращается за деньгами, а не за рекордом Джорджа Формана, как старейшего чемпиона в истории хевивейта. Но не собирается никого осуждать.

История странная с самого начала. Разговоры о бое Кличко против Даниэля Дюбуа фигурировали среди СМИ, ссылавшихся на неизвестные источники. Промоутеры подтверждали, что разговоры были, но не переговоры. Затем появился Турки Аль аш-Шейх, несколько раз прокомментировавший это. Саудовский функционер заявил, что готов сделать и такой поединок, и бой Кличко против Фьюри – «для того, чтобы дать Владимиру такой шанс».

Единственный молчавший тогда и молчащий до сих пор – сам Кличко. К нему на конгрессе WBC даже прямо обращался сам Турки, но он только промолчал и никак не реагировал.

Ну и не будем забывать еще об одном варианте – британском дерби. На самом деле, совсем неважно, против кого оно произойдет.

Вариантов всего два – Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа. Ладно, три. Есть еще Джозеф Паркер, который 22 февраля ответит на вопрос, стоит ли Дюбуа потенциального боя за абсолютное чемпионство. Так что может быть не британское дерби, а бой старых друзей за статус абсолютного чемпионства.

Но наиболее возможна именно встреча Фьюри и Джошуа. На нее целится Эдди Хирн, который не спешит делать Энтони реванш против Дюбуа и ждет результата реванша Усика и Фьюри. Сам Джошуа молчит все время после боя против Дюбуа. Может, тоже ждет.

И его ждет Турки Аль аш-Шейх, у которого чешутся руки организовать еще и это противостояние. Он отчасти именно за ним в бокс и приходил. Но Усик все сломал двумя победами.

Так что впереди решающая битва. Отчасти и за огромные деньги.

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