Риккардо: Я бы гордился тем, что сделал

Ожидается, что после гонки в Сингапуре в RB назовут имя напарника Юки Цуноды в следующем сезоне. Вероятно, им станет Даниэль Риккардо или Лиам Лоусон. Австралиец готов к любому варианту…

Даниэль Риккардо: «Если бы моя карьера закончилась сегодня, я бы гордился тем, что сделал. В то же время, я не могу быть полностью удовлетворён, ведь я пришёл в Формулу 1, чтобы стать чемпионом мира. К этому я всегда стремился.

В начале сезона мне не удавалось реализовать свой потенциал и выступать на высоком уровне, но потом удалось переломить ситуацию. В RB у меня появились новые цели и возможности, я хотел внести свой вклад и помочь команде. В данный момент я больше всего ищу стабильности, мне не хотелось бы никуда переходить».

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