Ральф Шумахер: В Cadillac пригласят известного гонщика

Ральф Шумахер прокомментировал предстоящий дебют Cadillac в Формуле 1. Бывший гонщик считает, что в 2026 году команда пригласит в состав одного опытного пилота и одного дебютанта из США.

«Я почти уверен, что они будут полагаться на американский талант, – поделился мнением Ральф в эфире немецкого Sky. – С другой стороны, правда состоит в том, что IndyCar не на уровне Формулы 1. Мы это видели на примере большого числа тест-пилотов. Но это не означает, что там нет суперталанта, которого просто ещё не нашли.

Я предполагаю, что в дебютный сезон они пригласят известного гонщика, который задаст им отправную точку. Начинать с нуля невероятно сложно, и именно поэтому им нужен будет кто-то, на кого они смогут положиться.

Потребуется время, но General Motors – огромная корпорация, и всё, за что они берутся, в конечном счете, срабатывает. Когда такой глобальный игрок хочет попасть в Формулу 1, это важно для чемпионата, который всё ещё находится в стадии роста.

Я с нетерпением жду, когда будет одиннадцать команд, поскольку это дополнительные места для молодых гонщиков. Все знают, как сложно пробиться в Формулу 1, когда в чемпионате всего 20 машин. Теперь же их станет на 10% больше».

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