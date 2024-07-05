Connect with us
Футбол

Испания – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Испания – Германия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Эти две команды выглядели сильнее всех в 4 стартовых матчах турнира, но жребий свел их уже в 1/4. Качество игры говорит в пользу Испании, хотя немцы не сильно уступают. В то же время в пользу Германии говорят родные трибуны. Ждем качественного и активного футбола с обеих сторон. И голов.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live доступны на UA-Football

    • Евро-2024. 1/4 финала

    Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

    Испания – Германия 19:00

    Трансляция – Megogo Футбол 1

    Трансляция матча

    Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    В эфире

    Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Трансляція матчу Іспанія – Німеччина Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis