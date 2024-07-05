Брат Фьюри объяснил, почему отец дал ошибочный совет Тайсону в бою с Усиком

Брат Тайсона Фьюри Шейн утверждает, что отец Джон Фьюри пытался защитить своего сына в бою с Александром Усиком.

Фьюри-старший в углу говорил своему сыну, что Тайсон выигрывал бой на протяжении всего поединка. Но брат Шейн считает, что, хотя в этом не было необходимости, это было сделано из лучших побуждений.

«Я считаю, что мой отец хочет лучшего для своего сына. А лучшее для его сына после того, как Тайсона повалили на землю и он чуть не умер от потери сознания, – это довести его до конца боя.

К черту бокс, ты можешь оказаться в нокауте и не проснуться. Это менталитет отца, потому что он хочет лучшего для своих сыновей.

Но иногда, когда ты хочешь для кого-то лучшего, это, возможно, не самые лучшие инструкции. Иногда эти инструкции – не то, что нужно», – сказал Шейн.