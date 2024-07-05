Брат Фьюри объяснил, почему отец дал ошибочный совет Тайсону в бою с Усиком

Брат Тайсона Фьюри Шейн утверждает, что отец Джон Фьюри пытался защитить своего сына в бою с Александром Усиком.
Фьюри-старший в углу говорил своему сыну, что Тайсон выигрывал бой на протяжении всего поединка. Но брат Шейн считает, что, хотя в этом не было необходимости, это было сделано из лучших побуждений.
«Я считаю, что мой отец хочет лучшего для своего сына. А лучшее для его сына после того, как Тайсона повалили на землю и он чуть не умер от потери сознания, – это довести его до конца боя.
К черту бокс, ты можешь оказаться в нокауте и не проснуться. Это менталитет отца, потому что он хочет лучшего для своих сыновей.
Но иногда, когда ты хочешь для кого-то лучшего, это, возможно, не самые лучшие инструкции. Иногда эти инструкции – не то, что нужно», – сказал Шейн.
Отметим, что Фьюри был почти нокаутирован в девятом раунде, пропустив большое количество ударов. И все же Тайсону удалось дотянуть до финального гонга. После боя он заявил, что если бы знал перед последним раундом, что проигрівает по очкам, то попытался бы закончить бой нокаутом.
Фьюри проведет реванш с Усиком в Саудовской Аравии 21 декабря.