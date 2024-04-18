Эпстайн: Совмещение этапов Ф1 и MotoGP маловероятно

В начале апреля владельцы Формулы 1 из Liberty Media приобрели 86% акций MotoGP, заплатив за чемпионат мира по мотогонкам более четырёх миллиардов евро. Поскольку отдельные гонки Формулы 1 и MotoGP проходят на одних и тех же трассах, но в разное время, появились предположения, что в Liberty Media могут попробовать провести совмещённый гоночный уик-энд.

Трасса COTA в Остине – из числа тех, которые принимают этапы обоих чемпионатов, но президент COTA Бобби Эпстайн скептически оценивает идею проведения совместных этапов Ф1 и MotoGP.

«Проведение подобного мероприятия сопряжено с рядом сложностей, которые выходят за рамки разумных, – поделился мнением Бобби Эпстайн с прессой. – Первое, что приходит на ум, это физические ограничения – автодром просто будет трещать по швам.

Кроме того, необходимо учитывать интересы спонсоров и производителей, которые разные в этих чемпионатах. Нельзя забывать, что нам придётся постоянно менять разметку на трассе, а в пресс-центре яблоку будет негде упасть.

Совмещение этапов Формулы 1 и MotoGP возможно, но маловероятно».

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