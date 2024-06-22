Наставник сборной Украины по баскетболу Степановский возглавит эстонский Пярну

В прошлом сезону Пярну стал четвертым в чемпионате Эстонии

Наставник сборной Украины по баскетболу Виктор Степановский возглавит эстонский Пярну.

Степановский с 2010 по 2022 год работал ассистентом, а затем главным тренером южненского Химика. Последние два сезона возглавлял румынскую Крайову, с которой в сезоне 2022/23 вышел в плей-офф чемпионата Румынии. С 2023 года Виталий Степановский возглавляет мужскую сборную Украины.

Пярну в прошлом сезоне стал четвертым в чемпионате Эстонии и дошел к четвертьфиналу Эстонско-латвийской баскетбольной лиги. В составе Пярну выступает украинец Вадим Козак.

Украинская команда выступает в группе А отбора к Евробаскету-2025 со Словенией, Израилем и Португалией. Квалификацию сине-желтые начали с двух поражений.

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