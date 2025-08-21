Connect with us
Английский блогер приобрел права на трансляцию Бундеслиги и будет показывать матчи бесплатно

    • Автор ютуб-канала That's Football Марк Голдбридж приобрел права на трансляцию встреч чемпионата Германии и будет показывать их бесплатно на YouTube.

    В рамках исторического соглашения его канал с 1,38 млн подписчиков присоединился к The Overlap Гарри Невиллу с 1,5 млн фолловеров, обеспечив себе долю бесплатных трансляций, начиная с первого матча "Бавария" – "РБ Лейпциг", который состоится в пятницу.

    That's Football вживую будет транслировать 20 поединков Бундеслиги, а также создавать 34 еженедельных шоу в текущем сезоне. Это первый авторский канал с официальными правами чемпионата.

