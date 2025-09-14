Кубок Дэвиса. Чехия на выезде совершила камбэк в поединке против сборной США, одержав итоговую победу в решающем матче

Сборная Чехии одержала непростую победу в выездном поединке квалификации Кубка Дэвиса против США



Квалификация. Второй раунд • Делрей-Бич, США • 12-13 сентября • хард (зал)

После первого дня противостояния счет был равным – 1:1. Второй игровой день открылся парным поединком, в котором сильнее оказался американский дуэт Остин Крайичек/Раджив Рам, переигравший чешский тандем Томаш Махач/Якуб Меншик – 7:6(6), 5:7, 6:4.

В четвертом поединке на корт вышли лидеры сборных Тэйлор Фритц (№4 АТР) и Иржи Легечка (№16 АТР). После 2,5 часов борьбы чех со счетом 6:4, 3:6, 6:4 оформил свою шестую в карьере победу над игроком топ-5.

В решающем поединке противостояния Якуб Меншик (№17 АТР) легко разобрался с Фрэнсисом Тиафо (№29 АТР) – 6:1, 6:4 и оставил 32-кратных обладателей Кубка Дэвиса американцев без финального турнира.

Чешская команда второй раз сыграет в финальном турнире Кубка Дэвиса в новом формате, присоединившись к сборным Италии, Германии, Австрии, Аргентины и Франции.

btu.org.ua