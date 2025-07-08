Янник Синнер: “Чувствовал, что Димитров очень хорошо подготовился к матчу и еще лучше воплотил в жизнь этот план”

Первая ракетка мира Янник Синнер пообщался с журналистами после выхода в четвертьфинал Уимблдона.



В матче четвертого круга итальянский теннисист уступал Григору Димитрову 0-2 по сетам, после чего болгарский теннисист получил травму и не смог продолжить поединок

– Имели ли вы возможность поговорить с Григором после матча? Что вам известно о том, что с ним произошло?

– Нет. Я его видел, но в таких ситуациях ты со своей командой. Да, мы хорошие друзья, но это очень тяжелый момент. Идти к нему сейчас и говорить, думаю, что это не совсем уместно. Поэтому пока я больше ничего не знаю.

– Как вы чувствовали себя на корте? Создается впечатление, что в первых двух сетах Григор доставлял вам много проблем. Что именно он делал, что усложняло вам игру?

– Он подавал невероятно хорошо. Очень точно, а также очень быстро, очень вариативно. Было немного ветрено, и он использовал ветер наилучшим образом. Я чувствовал, что он очень хорошо подготовился к матчу и еще лучше воплотил в жизнь этот план. Он показывал великолепный теннис.

Потом, когда закрыли крышу, не знаешь, чего ожидать. Я старался держаться ментально, сделал обратный брейк при счете 4:5, но он снова начал играть феноменально и сразу сделал еще один брейк. Думаю, он показал свой потенциал. Очень обидно, как я уже сказал на корте. Желаю ему скорейшего выздоровления.

– Можете рассказать, что именно произошло с вашим локтем во время того падения, и насколько сильной была боль в течение матча? Насколько вы обеспокоены?

– Да, это произошло очень рано в матче, в первом гейме. Довольно неудачное падение. Я немного пересмотрел видео. Казалось, что это падение не было жестким, но я все равно сильно это чувствовал, особенно при подаче и на форхенде. Это было ощутимо. Посмотрим. Завтра проверим, посмотрим, в каком состоянии локоть, и тогда станет понятнее.



– В связи с локтем и поскольку на этом турнире с вами нет вашего физиотерапевта, как вы планируете получить помощь?

– Здесь есть хорошие физио от ATP в любом случае. Врач также хороший. Как я уже сказал, завтра сделаем МРТ, чтобы увидеть, есть ли что-то серьезное, и тогда уже подстроимся.

– Если с вашим локтем все будет хорошо, следующий соперник – Бен Шелтон. Что вы думаете об этой встрече и насколько она будет сложной?

– Да, конечно, в первую очередь – это его подача, надо будет хорошо действовать на приеме. Но он также значительно прибавил в игре с задней линии. У него был отличный матч против Карлоса в Париже. Он также умеет играть на любом покрытии. Мы встречались с ним здесь в прошлом году и это был очень тяжелый матч. Посмотрим, что будет, но это уже проблема на два дня вперед, не так ли? Сейчас мне надо сосредоточиться на других вещах и, надеюсь, быть на 100% готовым.



btu.org.ua