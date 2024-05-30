В Red Bull рассказали, как решат проблемы с машиной

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассчитывает решить проблемы с управляемостью машины, которая особенно остро проявилась на городской трассе в Монако при атаке поребриков, с помощью предстоящих обновлений.

Кристиан Хорнер: «Обновления машины – это непрерывный процесс, и наш фокус меняется в зависимости от того, какие проблемы выявляет команда. Поэтому теперь много внимания будет уделено вопросам, почему у нас возникли проблемы с управляемостью, и почему у машины проблемы с атакой поребриков.

На машине команды VCARB наша прошлогодняя подвеска, и у них нет подобных проблем. Поэтому необходимо понять, связаны ли наши проблемы с чем-то, что мы недавно поставили на машину.

Мы постоянно привозим небольшие обновления, но в какой-то момент кривая развития достигает пика, и начинается убывающая отдача от каждого обновления. И, конечно, мы должны учитывать ограничения затрат, поэтому необходимо избирательно подходить к внедрению новинок».

Источник