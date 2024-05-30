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Футбол

Red Bull стала миноритарным акционером Лидс Юнайтед

Смена названия не планируется

Red Bull стала миноритарным акционером Лидс Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Лидс Юнайтед" объявил на своём официальном сайте о заключении многолетнего соглашения с производителем энергетических напитков, компанией Red Bull.

    Сообщается, что со следующего сезона Red Bull станет титульным спонсором и миноритарным акционером английского клуба.

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    • Также логотип компании будет изображён на лицевой стороне формы мужской и женской основной команды "Лидса".

    Напомним, в плей-офф Чемпионшипа "Лидс" потерпел поражение от "Саутгемптона" (0:1) и, таким образом, упустил возможность вернуться в английскую Премьер-лигу.

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