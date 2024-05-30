Хргович рассказал, при каком условии Фьюри сможет победить Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Обязательный претендент на титульный бой от IBF хорватский боксер Филип Хргович оценил шансы экс-чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в бою-реванше с абсолютным чемпионом мира в хевивейте украинцем Александром Усиком.

«Фьюри может победить Усика в реванше. Ему надо лучше подготовиться к бою и он сможет победить. Тайсон прекрасно работал 4-5 раундов в первом бою, но потом ему не хватило энергии. Если Тайсон лучше подготовится к бою – он победит», – отметил Хргович.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua