Кирилл Капризов: биография чемпиона Олимпиады и звезды НХЛ

Кирилл Капризов. Фото Global Look Press История одного из лучших российских хоккеистов.

Кирилл Капризов

Дата рождения: 26 апреля 1997 года

Место рождения: Кузедеево, Россия

Рост: 178 см

Вид спорта: хоккей

Амплуа: нападающий

Прозвище: Dollar Bill Kirill (долларовый Кирилл), Kirill The Thrill (Кирилл Захватывающий)

Команда: «Миннесота» (США, НХЛ)

Детские годы Капризова

Кирилл Капризов родился в поселке Кузедеево (Кемеровская область) с населением около 3500 человек. Когда Кириллу было четыре года, отец привел его с братом в хоккейную школу. Брат Капризова позднее начал заниматься футболом, но в возрасте 16 лет завершил карьеру из-за травмы.

«Я из деревни, что в часе езды от Новокузнецка. Однажды отец привез нас с братом во дворец, но не в основной, а в другой, на окраине города. Нам было по четыре года. В итоге я просто-таки заболел хоккеем, а вот брату не понравилось. И следующие четыре года отец каждый день возил меня на тренировки и забирал обратно. Часто утром и вечером. Сейчас думаю: сколько же бензина сжег… Папа и дома со мной много занимался. Можно сказать, что своими успехами я прежде всего ему обязан», — рассказывал Кирилл в интервью пресс-службе КХЛ.

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Изначально Капризов играл на позиции защитника благодаря хорошему катанию спиной, но позже был переведен в нападение. Первым на игрока обратил внимание тренер Андрей Лучанский, после чего специалист работал с Капризовым до 16 лет.

«На первом же турнире, в котором команда приняла участие — он проходил в городке в 120 километрах от Новокузнецка, — Кирилл обратил на себя всеобщее внимание. И, я так вспоминаю, со всех турниров, где мы играли, а мы проехали всю Сибирь и половину страны, он получал какой-то индивидуальный приз — «Лучший бомбардир» или «Лучший нападающий». А то и несколько. Он мог забить решающий гол, что и делал многократно. Даже на последней секунде приносил команде победу, бывало и такое. Всегда боролся до финальной сирены.

Кирилл прислушивался к тому, что говорил тренер, указывая на недочеты в его игре. Ему сказали отрабатывать точность броска — он шел и бросал до темноты, пока не получится. Кому-то из игроков хватало тренировок, а ему не хватало, он использовал любую возможность, чтобы стать лучшим», — приводит слова Лучанского официальный сайт КХЛ.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Игра Капризова в России

В 16 лет Капризов дебютировал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе команды «Кузнецкие Медведи». В регулярном чемпионате-2013/14 Кирилл отметился 18 голами и 16 результативными передачами в 52 матчах. В плей-офф команда уступила «Барсу» во втором раунде, у форварда — 3 (1+2) очка в 8 играх. После завершения сезона Капризов был признан лучшим новичком МХЛ.

В 2014 году Капризова на драфте юниоров КХЛ под первым номером выбрал новокузнецкий «Металлург», Кирилл провел подготовку к новому сезону в составе взрослой команды, а осенью дебютировал в лиге. Нападающий провел в составе «Кузни» 31 матч и набрал 8 (4+4) очков в регулярном чемпионате.

Весной 2015 года Капризов принял участие в юниорском чемпионате мира. Россия уверенно начала турнир, выиграв все четыре матча в группе, однако в четвертьфинале неожиданно потерпела сокрушительное поражение от Швейцарии (0:5).

Летом 2015 года Капризова на драфте НХЛ выбрала «Миннесота Уайлд» — за пять лет до будущего перехода.

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В сезоне-2015/16 18-летний Капризов неплохо проявлял себя на фоне неудачного выступления «Металлурга» (последнее место в Восточной конференции): у форварда — 27 (11+16) очков в 53 матчах.

Зимой Капризов был вызван в молодежную сборную России для участия в чемпионате мира. Команда дошла до финала и встретилась с хозяйкой турнира — Финляндией. По ходу матча россияне уступали в счете, отыгрались за шесть секунд до финальной сирены, но в овертайме потерпели поражение (3:4).

В 2016 году Капризов сменил команду, перейдя в «Салават Юлаев» за компенсацию в 80 миллионов рублей. В регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 Кирилл набрал 42 (20+22) очка в 49 играх. В первом раунде плей-офф «Салават» проиграл «Ак Барсу», форвард по ходу серии забил 3 гола в 5 матчах.

Зимой Капризов успешно выступил на молодежном чемпионате мира. Он стал лучшим нападающим турнира — 9 голов и 3 передачи в 7 играх. Россия заняла третье место.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В 2017 году Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКА. Столичный клуб стремился выиграть первый в своей истории Кубок Гагарина. В сезоне-2017/18 армейцы дошли до финальной серии, в которой уступили «Ак Барсу» (1-4). У Капризова было 40 (15+25) очков в 46 матчах регулярки и 10 (2+8) в 19 играх плей-офф.

В сезоне-2018/19 ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, а затем наконец взял долгожданный трофей. В финале красно-синие победили «Авангард» (4-0). Капризов внес в победу весомый вклад, набрав 51 (30+21) очко в 57 играх регулярки и 14 (4+10) в 19 матчах Кубка Гагарина. В том сезоне Кирилл стал лучшим снайпером КХЛ.

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Сезон-2019/20 стал для Капризова последним в составе ЦСКА. Армейцы вновь выиграли регулярку, а Кирилл во второй раз подряд стал лучшим снайпером лиги и набрал 62 (33+29) очка в 57 матчах. В том сезоне плей-офф стартовал и не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Фото Getty Images

Золото Олимпиады и бронза чемпионата мира

Капризов стал одной из звезд хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане (Корея), который проводился без участия игроков НХЛ. На групповом этапе Кирилл отметился хет-триком в ворота Словении. Сборная России выиграла группу и дошла до финала. В решающем матче против Германии россияне считались явными фаворитами, однако выбившие до этого Швейцарию, Швецию и Канаду немцы едва не сотворили еще одну сенсацию.

От поражения в основное время команду спас Никита Гусев, сравнявший счет в меньшинстве на последней минуте. В забитой шайбе поучаствовал Капризов, отдавший третью передачу в матче. В овертайме Кирилл забил в большинстве победный гол и принес России первое олимпийское золото в новейшей истории. Всего в олимпийском турнире у него 9 (5+4) очков в 6 матчах. После большой победы нападающий поблагодарил своего первого тренера Андрея Лучанского, подарив ему автомобиль.

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В мае 2018 года Капризов впервые сыграл на чемпионате мира. Кирилл набрал 8 (6+2) очков в 7 матчах группового этапа, а в четвертьфинале россияне уступили Канаде.

В 2019 году Капризов в составе сборной России завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, у него — 2 (2+0) очка в 9 играх.

Фото Global Look Press

Карьера Капризова в НХЛ

13 июля 2020 года Капризов подписал двухлетний контракт с клубом «Миннесота Уайлд». Соглашение в том числе распространялось на прерванный из-за пандемии сезон-2019/20, однако новичок не дебютировал до следующего регулярного чемпионата. В первом матче НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз» 14 января 2021 года Кирилл отметился победным голом в овертайме и двумя результативными передачами. 12 марта форвард оформил первый хет-трик в НХЛ — в матче с «Аризоной Койотис». Россиянин уверенно адаптировался в североамериканской лиге, несмотря на сокращение регулярки после пандемии, обновил рекорд клуба по голам и очкам для дебютантов — 27 шайб и 51 балл за результативность в 55 играх. По итогам сезона нападающий получил приз «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. В дебютном розыгрыше Кубка Стэнли у него 3 (2+1) очка в 7 матчах.

В сентябре 2021 года «Миннесота» заключила контракт с Капризовым на пять лет.

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В сезоне-2021/22 Кирилл набрал 108 (47+61) баллов в 81 матче регулярки, стал седьмым россиянином в истории лиги со 100 и более очками в одном розыгрыше. Заодно он переписал клубные рекорды для лучшего снайпера, ассистента и бомбардира в одной регулярке. Затем нападающий отметился 8 (7+1) очками в 6 матчах плей-офф.

В сезонах-2022/23 и -2023/24 Капризов не смог провести полноценный регулярный чемпионат из-за травм. Вместе с тем он все равно оставался главным бомбардиром и лидером команды — 75 (40+35) очков в 67 матчах и 96 (46+50) в 75 соответственно. Повреждение помешало Кириллу удачно сыграть в Кубке Стэнли-2023 — всего одна шайба в 6 играх. В следующем сезоне «Миннесота» не попала в плей-офф.

Наиболее ярким матчем Капризова в лиге за это время стала игра с «Ванкувером» (10:7) в феврале 2024 года, когда россиянин забил три гола и сделал три передачи. При этом за четыре сезона с Кириллом «Миннесота» трижды выходила в плей-офф, но каждый раз уступала в первом раунде.

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Прозвища

В российских командах Капризова называли сокращенно от фамилии «Каприз» и «Капо». В НХЛ у игрока появились прозвища Dollar Bill Kirill (долларовый Кирилл) и Kirill The Thrill (Кирилл Захватывающий). Первым называть форварда так стал его тогдашний одноклубник Мэтт Дамба. Позже в продаже появились майки с надписью Dollar Dollar Bill Kirill.

Фото из соцсетей Кирилла Капризова

Личная жизнь Капризова

В 2021 году СМИ сообщали, что Капризов встречается со Стефанией Маликовой — дочерью народного артиста Дмитрия Маликова. Спустя год пара рассталась. Однако в 2023 году появилась информация, что Кирилл и Стефания, вероятно, возобновили отношения.

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Сколько зарабатывает Капризов

Контракт Капризова с «Миннесотой» рассчитан до 2026 года. За 5 лет форвард заработает 45 миллионов долларов (до вычета налогов).

Достижения Кирилла Капризова

Командные

Обладатель Кубка Гагарина (ЦСКА — 2019) Чемпион России (ЦСКА — 2018, 2019) Олимпийский чемпион (сборная России — 2018) Бронзовый призер чемпионата мира (сборная России — 2019) Серебряный и бронзовый призер молодежного чемпионата мира (сборная России — 2016 и 2017)

Личные

Лучший снайпер сезона КХЛ (ЦСКА — 2019, 2020) Обладатель «Золотой клюшки» лучшему игроку сезона КХЛ (ЦСКА — 2019) Обладатель «Колдер Трофи» лучшему новичку НХЛ («Миннесота» — 2021) Участник Матча звезд КХЛ («Металлург» Новокузнецк — 2016, «Салават Юлаев» — 2017, ЦСКА — 2018, 2019, 2020) Участник Матча звезд НХЛ («Миннесота» — 2022, 2023, 2024)

Социальные сети Капризова

Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

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